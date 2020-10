Miku Sophie Kühmel liest aus „Kintsugi“

Die Autorin Miku Sophie Kühmel liest am Donnerstag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr im Kornhaussaal der Stadtbücherei Ravensburg aus ihrem Debut-Roman „Kintsugi“. Kintsugi ist die alte japanische Kunst zu reparieren, was zerbrochen ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtbücherei dazu. Zerbrochenes Porzellan, mit Gold gekittet, wird einzigartig und noch kostbarer.

Diese Tradition lehrt, dass Schönheit nicht in der Perfektion zu finden ist, sondern im guten Umgang mit den Brüchen und Versehrtheiten. „Kintsugi“ sei ein flimmernder Roman über die Liebe in all ihren Facetten. Über den Trost, den wir im Unvollkommenen finden. Und darüber, dass es weitergeht. „Ein äußerst gegenwärtiger Roman von hohem Lesevergnügen, der nach heutigen Liebes- und Lebenskonzepten fragt, nach Elternschaft, Sexualität, Erfolg, Karriere und Bindungen“, kommentiert die Jury zum Deutschen Buchpreis, für dessen 2019er-Ausgabe der Roman für die Shortlist nominiert wurde. Der Eintritt zur Lesung kostet sieben, für Schüler und Studenten fünf Euro. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 0751 / 82310 notwendig.