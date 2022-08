Michaela May liest in Ravensburg

Schauspielerin Michaela May ist am Mittwoch, 7. September, um 19 Uhr mit ihrem Buch „Hinter dem Lächeln“ beim Hirschgraben Open-Air in Ravensburg zu Gast. Michaela May steht für vieles: Bodenständigkeit, unbändige Reiselust, Wohltätigkeit und schauspielerisches Können. Doch hinter ihrem strahlenden Lächeln verbirgt sich viel Ungesagtes, heißt es in einer Vorschau der Veranstalter. In ihrer Autobiografie erzählt sie von ihrer Familie, ihrem Weg über den Tanz zu den ersten Rollen in Film und Fernsehen, von ihrer Liebe zur Natur und dem Durst nach Freiheit. Karten zu 16 Euro gibt es unter www.ravensburg.de.