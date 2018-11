Michael Stenzel wird EM-Dritter

Für Radsportler Michael Stenzel vom KJC Ravensburg ist die bisherige Cross- und Querfeldeinsaison erfolgreich verlaufen. Größter Erfolg war Platz drei bei der Europameisterschaft in den Niederlanden.

In der Disziplin Cross beziehungsweise Querfeldein zählt Stenzel, der in der Mastersklasse zwei fährt, zu den besten Radsportlern in Deutschland. Stenzel ist zwar in Nordrhein-Westfalen zu Hause, hat seine Lizenz aber in Ravensburg gelöst.

Das erste Cross-Rennen in Cloppenburg gewann Stenzel mit einem Start-Ziel-Sieg. Zwei Tage später folgte das erste Deutschland-Cup-Rennen in Bad Salzdetfurth, wo er ebenfalls als Sieger hervorging. Darauf folgten erste Plätze im Weser-Ems-Cup und im NRW-Cup sowie Siege im Deutschland-Cup bei den Rennen in Radevormwald, Norderstedt, Hamburg und Lohne. Mit zwölf ersten Plätzen in Deutschland, von zwölf gefahrenen Rennen, konnte die Saison bisher nicht besser laufen.

Anfang November ging es dann mit dem klarem Ziel, aufs Podium zufahren, in die Niederlande nach Hertogenbosch zu den Europameisterschaften. Mit einem guten Start setzte er sich gleich an die Spitze des 63 Mann starken Feldes, bestehend aus 14 Nationen. Mitte des Rennens über insgesamt 40 Minuten war Stenzel nur noch mit Lokalmatador Erik Teck unterwegs, zusammen ging es in die letzte Runde und um den zweiten Rang. Die Entscheidung sollte in der vorletzten langen Wiesenpassage fallen, beide gingen im Sprint auf die letzte Kurve. Aufgeben wollte keiner und im Scheitelpunkt der Kurve musste Stenzel kurz vom Rad. Somit hieß es Bronze und Rang drei. „Ziel erreicht, aber etwas unglücklich am Ende. Revanche kommt bestimmt“, so der KJCler dennoch zufrieden zur Situation. Es gewann Guido Verhaegen aus Belgien. Stenzel bereitet sich nun auf die WM im Belgischen Mol am 1. Dezember vor.