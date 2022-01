Michael Hall kümmert sich um Razorbacks-Defensive

Nach der ersten Saison in der German Football League (GFL) und dem fünften Platz konnten die Verantwortlichen der Ravensburg Razorbacks durchaus zufrieden sein. Um nun den nächsten Schritt zu gehen und die positive Entwicklung der vergangenen Jahre weiterzuführen, haben der Sportliche Leiter Oliver Billstein und Headcoach Sebastian Fandert entschieden, die Schlüsselrollen Headcoach, Offensive Coordinator und Defensive Coordinator zukünftig einzeln besetzen zu wollen. „Nur durch diese klare Aufgabenteilung kann jeder Coach seinen Aufgaben im Training und an Spieltagen die notwendige Aufmerksamkeit schenken“, erläutert Billstein.

Nach Offensive Koordinator Clayton Turner, der nach seiner coronabedingten Auszeit mit einem Jahr Verzögerung zu den Ravensburgern stoßen wird, war noch die Stelle des Defensive Koordinators vakant. Nachdem lokale Kandidaten aus privaten beziehungsweise beruflichen Gründen absagen mussten, führten Billstein und Fandert mit einigen weiteren Kandidaten Gespräche und fanden in Michael Hall ihre Wunschlösung.

Hall spielte schon 2013 für die Ravensburg Razorbacks und startete dort seine europäische Football-Karriere. Nach Stationen in München und Bielefeld wechselte er 2016 zu den Bialystok Lowlander, wo er als Spielertrainer erste Erfahrungen als Defensive Koordinator sammeln konnte. 2017 zog es Hall dann in seine aktuelle Wahlheimat Norwegen, wo er bei den Eidsvoll 1814s als Headcoach die Geschicke des Teams bestimmte.

Bereicherung für das gesamte Programm

2022 wird Hall nun nach Ravensburg zurückkehren und die Verteidigung der Oberschwaben für die kommende GFL-Saison übernehmen. Dass man sich zudem einen positiven Effekt auf die anderen Teams der ifm Razorbacks erwartet, äußert Billstein deutlich: „Ich kenne Mike schon viele Jahre, er hat 2013 nach dem College bei uns in Ravensburg seine internationale Football-Karriere gestartet und uns auch bei seinen weiteren Aufenthalten in Europa immer wieder besucht. Bereits damals als aktiver Spieler hat Mike sich aktiv in Gameplanung und Coaching eingebracht. Seitdem hat er mehrfach Spielercoaching-Stellen besetzt und führte in seiner Wahlheimat Norwegen weitgehend das Footballprogramm. Ich bin überzeugt davon, dass Mike nicht nur die GFL-Defense erfolgreich durch die Saison 2022 führen wird, sondern dem gesamten Razorbacks-Programm seinen Stempel aufdrücken wird.“

Erwartet wird Hall Mitte Februar in der Turmstadt, so dass die Razorbacks frühzeitig alle Coaches vor Ort haben und in eine erfolgreiche Saisonvorbereitung starten kann.