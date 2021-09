Wie erst jetzt der Polizei angezeigt wurde, ist das Zufahrtstor zu einem Grundstück in der Ravensburger Jahnstraße am Samstag, 11. September, gegen 2 Uhr von bislang Unbekannten umgestoßen worden. Das mehrere Meter lange Tor fiel dabei gegen ein geparktes Fahrzeug und verursachte rund 1000 Euro Sachschaden, so die Polizei in ihrem Bericht.

Hinweise bitte ans Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751 / 803 33 33 geben.