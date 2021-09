Metalltor fällt in Ravensburg auf parkenden Sprinter

Ein bislang unbekannter Fahrer hat am Samstagmorgen, kurz nach 3 Uhr, ein Zufahrtstor von der Jahnstraße in Richtung des Grundstücks Jahnstraße 104 umgefahren. Wie die Polozei mitteilt, wurde das etwa fünf Meter lange Metalltor durch die Kollision aus der Halterung gehoben und kippte in den Innenhof und dort auf ein geparktes Fahrzeug. An dem parkenden Sprinter entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/8030 in Verbindung zu setzen.