Metaler rocken den Oberschwabenklub

Die MTV Headbanger’s Ball Tour 2018 macht am Montag, 10. Dezember, ab 18.30 Uhr halt im Oberschwabenklub in Ravensburg. Als Headliner mit von der Partie sind laut Ankündigung auch Exodus. Seit mehr als dreißig Jahren existiert die Thrash-Metal-Band schon und überzeugt vor allem bei Live-Auftritten.

Die neu strukturierten Ruhrpott-Thrasher, um Metal-Urgestein Tom Angelripper von Sodom, verwandelten erst kürzlich das Amphitheater beim Rock-Hard-Festival in einen Höllenkessel und man kann sich laut Pressemitteilung auf eine Salve an Hits freuen.

Die ebenfalls schon seit den 80er-Jahren aktiven Amerikaner von Death Angel sind dabei nicht minder aggressiv und überzeugen mit knackigen Riffs, so die Ankündigung. Die jüngste Band im Programm stellen die Griechen von Suicidal Angels dar. In der Vergangenheit mehrfach als Vorband von Satyricon gefeiert, wurde die Band laut Ankündigung in schnellster Zeit beliebt und rockt regelmäßig Festivalbühnen in Deutschland.