Messerattacke: Drei Helfer werden mit Zivilcouragepreis ausgezeichnet

Eine Frau und zwei Männer werden mit dem Zivilcouragepreis des „Weißen Rings“ geehrt, weil sie bei der Messerattacke Ende September auf dem Marienplatz couragiert eingegriffen und damit vermutlich weitere Opfer verhindert haben. Die Preisverleihung findet nächste Woche Dienstag in Ravensburg statt.

Polizei und Rettungsdienst waren auf dem Marienplatz im Einsatz. (Foto: Anna Kratky)

Wie mehrfach berichtet, hatte der 21 Jahre Angreifer, ein mutmaßlich psychisch kranker Asylbewerber aus Afghanistan, am späten Nachmittag des 28. September, einem Freitag, am nördlichen Marienplatz zunächst unvermittelt auf zwei junge Syrer eingestochen und einen von beiden dabei lebensgefährlich verletzt. Danach hatte sich vor der Gaststätte Engel dem Mann ein 52 Jahre alter Tourist aus Hessen in den Weg gestellt. Die Festnahme des 21-Jährigen gelang schließlich auch dank Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp, der ihn überreden konnte, das Messer wegzulegen.

Der „Weiße Ring“ Baden-Württemberg würdigt in Zusammenarbeit mit der Stadt Ravensburg nun das mutige Einschreiten des hessischen Touristen. Olaf Klingler war selbst schwer verletzt worden, als er versuchte, den Angreifer mit einem Stuhl aufzuhalten. Aferdita Gau und Bilal Hasan wiederum hatten sich um den jungen Syrer gekümmert, als der schwer verletzt auf dem Boden lag und versuchten, den Täter von weiteren Attacken abzuhalten. „Für dieses selbstlose Verhalten möchte der Weiße Ring allen drei durch die Verleihung des Zivilcoruage-Preises danken“, heiß es in der offiziellen Begründung.

Der „Weiße Ring“ ist eine Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer und ihre Familien.

