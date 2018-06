Messerattacke: 25-Jähriger bestreitet Vorwürfe

Vor dem Landgericht Ravensburg hat am Mittwoch der Prozess gegen einen 25-jährigen Asylbewerber aus Afghanistan begonnen. Er soll im Februar in einer Biberacher Flüchtlingsunterkunft einen Gambier bestohlen und geschlagen sowie einen zweiten Gambier mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Die Anklage lautet auf versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie schweren räuberischen Diebstahl mit vorsätzlicher Körperverletzung.

Am Tatabend soll der Angeklagte in der Unterkunft zunächst einen 22-jährigen gambischen Asylbewerber begrüßt und ihm bei einer Umarmung den Geldbeutel mit 53 Euro und einer EC-Karte aus der Hosentasche entwendet haben. Als der Bestohlene ihn zur Rückgabe aufforderte, soll der 25-jährige Afghane ihm einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben, dass seine Lippe blutete. Das folgende Handgemenge soll ein 38-jähriger Gambier zu schlichten versucht haben. „Aus Wut“ habe der Angeklagte mit einem Klappmesser auf den 38-Jährigen eingestochen, so die Anklage. Das Opfer erlitt dabei eine Stichverletzung unterhalb des Schlüsselbeins und wurde notoperiert.

Der Afghane folgte der Verlesung der Anklageschrift zunächst schweigend. Ende 2015 sei er nach Deutschland geflohen. Sein Asylantrag sei negativ beschieden worden, momentan habe er noch eine Gestattung für sechs Monate. Bereits mit 16 Jahren habe er angefangen, Haschisch zu konsumieren, seit der Flucht trinke er auch Alkohol. Sich selbst bezeichnet er als „pünktlich“, er sei ein ruhiger Mensch. Seiner Familie in Afghanistan verheimliche er, dass er in U-Haft sitzt: „Ich schäme mich.“

Zu den Vorwürfen befragt, will er sich an nichts erinnern. Er verdiene sein eigenes Geld, er habe keine Geldbörse gestohlen. Es habe wohl eine Feier bei gambischen Mitbewohnern im Zimmer gegenüber gegeben, schließlich sei er auf dem Flur mit einer Flasche verletzt worden, daraufhin habe er sich in das Zimmer eines Freundes zurückgezogen. Aus Angst vor einer Eskalation sei er durchs Zimmerfenster geflohen. Erst als die Polizei ihn bei der Arbeit abgeholt habe, will er von einer Messerattacke erfahren haben. „Ich habe das aber nicht gemacht“, sagt der Angeklagte.

Um den Tathergang zu rekonstruieren, hatte das Gericht mehrere Zeugen geladen: Vier afghanische und pakistanische Mitbewohner sowie die beiden gambischen Geschädigten. Wobei sich der 22-jährige bestohlene Gambier nur daran erinnert, dass die Afghanen „wütend“ gewesen seien. Den Angeklagten kenne er flüchtig. „Aber wenn er getrunken hat, dann macht er immer Stress im Heim“, übersetzt die Dolmetscherin. Mit etwaigen Drogengeschäften, in dessen Zusammenhang offenbar immer wieder sein Name fällt, habe er nichts zu tun, so der Gambier.

Der mit dem Messer verletzte Gambier erklärt, er habe mit Freunden in seinem Zimmer Bier getrunken und geredet, als er zum Schlichten des Geldbeutelstreits gerufen worden sei. Der Afghane habe in der Folge unvermittelt, praktisch „im Vorbeilaufen“, auf ihn eingestochen, als er gerade mit einem Besen anfangen wollte zu putzen. Die Befragung der vier anderen Zeugen braucht viel Zeit. Es wird immer deutlicher, dass ihre Aussagen offenbar abgesprochen und in vielen Fällen wohl auch falsch sind – zumindest, wenn man den Protokollen der Polizeibefragungen unmittelbar nach dem Tatabend Glauben schenkt.

Die afghanische Fraktion hatte sich wohl ursprünglich dafür entschieden, ihrem angeklagten Landsmann ein Alibi zu verschaffen, diese Aussagen aber bei einer zweiten Vernehmung als „gelogen“ eingeräumt. Abgesprochen haben wollen sich die Freunde des Angeklagten aber ausdrücklich nicht. Möglicherweise wird der Staatsanwalt hier wegen Falschaussagen Anklage erheben.

Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt, möglicherweise fällt bereits das Urteil.