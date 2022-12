Messerangriff an Heiligabend: Mann randaliert in Wohnung der Ex-Frau

Ein 49 Jahre alter Mann hat laut Polizeimeldung an Heiligabend einen 41-Jährigen mit Tötungsabsicht attackiert und mutmaßlich sogar vorgehabt, ihn zu töten. Doch was war geschehen?

Laut einer Pressemitteilung der Polizei begab sich der betrunkene 49-Jährige gegen 18.45 Uhr zu der Wohnung seiner früheren Ehefrau in der Ravensburger Weststadt. Dort befand sich laut Polizeimeldung zu diesem Zeitpunkt auch das 41-jährige Opfer – es war der neue Lebensgefährte der Frau.

Mann verteidigt sich mit Straßenpoller

An der Eingangstür bedrohte der 49-Jährige seinen 41-jährigen Kontrahenten zunächst mit dem Tod und griff ihn laut Polizei in Tötungsabsicht mit einem mitgebrachten Küchenmesser an. Dem 41-Jährigen gelang es, die Messerstiche abzuwehren. Weil sich der Streit inzwischen auf die Straße vor dem Haus verlagert hatte, nutzte er dazu einen metallenen Straßenpoller.

Der 41-Jährige wurde nicht verletzt. Er flüchtete und fand mit seiner Frau und deren Tochter Unterschlupf bei Nachbarn, von wo aus sie die Polizei riefen.

Der Angreifer und ein 48-jähriger Bekannter, der ihn bei der Attacke unterstützte, verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung der Frau. Als die Polizei eintraf, randalierten der 49-jährige Tatverdächtige und sein alkoholisierter 48-jähriger Bekannter in der Wohnung der Frau. Während der Festnahme kam es dann zum nächsten Angriff. Der 49-Jährige trat mehrmals mit dem Fuß gegen den Unterleib eines Polizeibeamten und beleidigte diesen.

Am Sonntag wurde der Tatverdächtige dann der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Der 49-Jährige wanderte damit ohne Umwege in eine Justizvollzugsanstalt.

Der 48-jährige Bekannte, der den Angriff unterstützte und in der Wohnung der Frau randalierte, wurde laut Pressemitteilung über Nacht in Polizeigewahrsam genommen und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt.