Messe „Mein Hund“ zum siebten Mal in der Oberschwabenhalle

Die siebte Messe „Mein Hund“ kommt am Samstag und Sonntag, 3. und 4. März, wieder in die Ravensburger Oberschwabenhalle. Aussteller aus dem gesamten Bundesgebiet zeigen die neuesten Trends rund um den besten Freund des Menschen und beraten die Besucher. Die letztjährige „Mein Hund“ war laut Veranstalter ein voller Erfolg: Tausende von Hundefreunde kamen mit ihren Vierbeinern. Auch in diesem Jahr haben sich wieder viele Aussteller angemeldet und neue sind hinzugekommen – die Halle ist komplett ausgebucht. Neben Informationsständen sind auch zahlreiche Verkaufsstände vertreten. Die Vielfalt der ausgestellten Produkte ist riesig. Unter anderem gibt es Hundebetten, Halsbänder, Leinen, Futter und Nahrungsergänzungsmittel. Foto: dpa