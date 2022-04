Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmittag einen Mercedes-Benz angefahren, der zeitweise in der Schmalegger Straße und vor einer Gaststätte in der Henri-Dunant-Straße abgestellt war. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer prallte laut Polizeibericht mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Auto und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751 /803 33 33.