Menschenrechte – Menschenpflichten: Lesung mit Christine Freudig

Am UN-Tag der Menschenrechte am Samstag, 10. Dezember, wird zum Abschluss der Orange Days Christine Freudig vom SoroptimistClub Ravensburg / Weingarten über die Bedeutung und Entstehung der „Menschenpflichten“ in Bezug auf die Menschenrechte berichten und Birgit Faigle von der örtlichen Amnesty International-Gruppe den Amnesty-Briefmarathon vorstellen. Die Veranstaltung findet um 18 Uhr im Haus der Katholischen Kirche statt und wird musikalisch umrahmt von Michael Moravek.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten wurde 1997 anlässlich des 50. Jahrestages der Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen veröffentlicht. Sie besteht aus 19 Artikeln, die zum mitmenschlichen Verhalten auffordern sollen und wurde erarbeitet vom Projekt Weltethos um den Tübinger Theologen Hans Küng.