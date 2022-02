menschenketterv bricht immer neue Rekorde

Bereits zwei Wochen nach dem Start haben laut einer Pressemitteilung knapp 6500 Menschen ihren Namen gegeben, mehr als 80 Organisationen, Firmen und Kommunen zusätzlich ihr Logo. Damit erfüllen die Organisatoren der virtuellen Menschenkette nach eigenen Angaben ihren selbstgesetzten Anspruch, ein möglichst breites, zivilgesellschaftliches Bündnis zusammenzubringen und damit ein eindeutiges Zeichen zu setzen gegen Hass und Hetze, rechtsextremes Gedankengut, Verschwörungsmythen und Ideologien, die Missachtung des Demonstrationsrechts und das Leugnen der Covid-Pandemie. Sie setzen sich für Demokratie, den Rechtsstaat und einen solidarischen Weg aus der Pandemie, der keine Menschenleben gefährdet und unser Gesundheitssystem nicht überlastet, ein, wie es weiter in der Pressmitteilung heißt. Das Projekt wird auch von der Partnerschaft Demokratie leben des Landkreises Ravensburg und der Stadt Ravensburg gefördert. Jüngste Neuzugänge sind die ambulante Hospizgruppe, die Seelsorge für Menschen mit Behinderung und der Schüler-Rat. Sie engagieren sich gemeinsam mit so unterschiedlichen Akteuren wie Vetter Pharma, Ravensburgs größtem Arbeitgeber, den Freunden der Räuberhöhle oder dem Kreisjugendring für Solidarität in der Pandemie.

Die Website der Menschenkette 2.0 ist am Freitag, 28.Januar, online gegangen. Gestartet ist sie mit 20 Logos von unterstützenden Organisationen, zwei Wochen später sind es 80 Logos. Die Menschenkette 2.0 wird von einem kleinen Team vom Kreisverband Ravensburg von Bündnis 90/Die Grünen, der SPD und dem Kapuziner Kreativzentrum umgesetzt.