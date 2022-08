Aktion in Ravensburg und weiteren Städten gegen Krieg in der Ukraine

Rund 200 Menschen haben sich laut Polizeiangaben am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf dem Marienplatz die Hände gereicht, um am ukrainischen Nationalfeiertag ein Zeichen für Frieden zu setzen. Der 24. August ist der Unabhängigkeitstag in der Ukraine.

Vor dem Lederhaus versammelten sich die Menschen zunächst in einem Kreis. Sie hielten sich an den Händen und sangen die ukrainische Nationalhymne. Eine junge Frau hielt ein Schild mit der Aufschrift: „Wir danken den Menschen in Deutschland für die Hilfe.“ Eine andere Frau forderte mit ihrem Plakat das Ende des Krieges.

Nicht nur in Ravensburg setzten die Menschen am Mittwochabend ein Zeichen. (Foto: Picasa) Vor allem Familien nahmen an der Aktion teil. (Foto: Siegfried Heiss) Organisiert wurde die Menschenkette von der ukrainischen Gemeinschaft in Ravensburg. (Foto: Siegfried Heiss) Laut Polizei versammelten sich 200 Menschen. (Foto: Siegfried Heiss) Die Demonstranten formten eine Menschenkette vom Landgericht bis zum Rathaus. (Foto: Siegfried Heiss) 1 von 1

Unter den Teilnehmern waren überwiegend Frauen. Einige von ihnen hatten sich blau-weiße Fahnen umgebunden. Kinder hielten selbst gebastelte Fahnen in den Händen und trugen Blumenkränze auf dem Kopf. Anschließend bildeten die Teilnehmer gemeinsam eine Menschenkette. Diese reichte vom Landgericht bis zum Rathaus.

Organisiert wurde die Menschenkette von der ukrainischen Gemeinschaft in Ravensburg. Mit der Aktion schlossen sie sich der weltweiten Initiative „Free World Gathering“ an.

Glaube an die Freiheit

„Tausende Menschenleben wurden bereits ausgelöscht, unsere Heimatstädte sind zerstört, doch unser Glaube an die Freiheit ist trotzdem nicht gebrochen“, teilte die Gemeinschaft Schwäbische.de mit. Um das sichtbar zu machen, versammelten sie sich vor dem Lederhaus.

Deutschlandweit fanden am Mittwoch Versammlungen aus Solidarität mit der Ukraine statt. In Stuttgart stimmten mehrere Hundert Menschen die ukrainische Nationalhymne auf dem Karlsplatz an. Auch die Initiative „Free World Gathering“ rief Menschen auf der ganzen Welt dazu auf, für Freiheit, Frieden und Einheit auf die Straßen zu gehen.

Seit 31 Jahren ist die Ukraine nicht mehr Teil der Sowjetunion. In den vergangenen Jahren wurde der Unabhängigkeitstag mit großen Paraden in der Hauptstadt Kiew gefeiert. In diesem Jahr wird der Feiertag vom Angriffskrieg Russlands überschattet.

Denn vor genau sechs Monaten marschierten russische Soldaten in die Ukraine ein. Der Krieg dauert bis heute an.