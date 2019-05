Menschenbild zu 70 Jahren Grundgesetz

Im Mai wird der 70. Geburtstag des deutschen Grundgesetzes gefeiert. Das Grundgesetz wurde am 23. Mai 1949 erlassen, doch bereits am Europatag, am 9. Mai, wird es in Ravensburg eine erste Aktion zum Gedenken geben. Auf dem Sportplatz Burachhöhe bei St. Konrad werden um 12 Uhr mehrere Tausend Menschen den Schriftzug „70 GG“ für 70 Jahre Grundgesetz bilden. Bisher gibt es Zusagen von über 3500 Teilnehmern. Die Initiatoren hoffen aber auf weitere Menschen, die sich der Aktion anschließen. Betriebe, Vereine, Rentner, Kinder, Schüler, Erwachsene, Firmen: Alle sind zu diesem Event eingeladen. Das Menschenbild soll aus der Luft gefilmt und fotografiert werden und so über die Region hinaus Aufmerksamkeit erregen. Am 23. Mai, dem eigentlichen Geburtstag der Deutschen Verfassung, wird es ein Bürgerfest auf Marienplatz in Ravensburg geben.