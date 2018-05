Menschen- und Arbeitsrechte weltweit verbindlich schützen

Der Weltladen in Ravensburg wird sich heute, Samstag, 12. Mai, „verhüllen“. Warum? Weil das Team an einer deutschlandweiten Aktion teilnimmt. Wer herausfinden will, was sich dahinter verbirgt, der sollte ins Geschäft am Gespinstmarkt 25 kommen, teilt der Weltladen mit.

Nach wie vor werden bei der Herstellung vieler Alltagsprodukte häufig Menschenrechte verletzt und die Umwelt zerstört, heißt es in der Pressemitteilung. Auch deutsche Unternehmen seien immer wieder daran beteiligt. Dagegen richte sich die Kampagne der Weltläden. Die Ausbeutung von Mensch und Natur durch Unternehmen soll gestoppt werden.

Faire Arbeitsbedingungen für alle können demnach nur erreicht werden, wenn Unternehmen gesetzlich verpflichtet werden, die Menschenrechte zu achten. Die Weltläden in ganz Deutschland werden sich deshalb mit einer Unterschriftenaktion an die Bundestagsabgeordneten wenden. Sie rufen dazu auf, sich für eine gesetzliche menschenrechtliche Sorgfaltspflicht der Unternehmen einzusetzen. Jeder könne sich engagieren und seine Stimme abgeben, um der Aktion mehr Gewicht zu verleihen. Für die Unterzeichner gebe es zudem ein kleines Dankeschön im Weltladen Ravensburg.

Hinter der Kampagne stehen mit den Weltläden das Forum Fairer Handel und der Weltladen-Dachverband. Beide wollen darauf aufmerksam machen, dass sich Deutschland im Rahmen der Nachhaltigen Entwicklungsziele dazu verpflichtet hat, sozial- und umweltverträgliche Produktionsweisen weltweit zu fördern. Der Weltladentag ist ein politischer Aktionstag der Weltläden. Er findet immer am zweiten Samstag im Mai statt. Zeitgleich feiern die Fair-Handels-Akteure weltweit den „World Fair Trade Day“. Dieses Jahr findet der Weltladentag zum 23. Mal statt.