Bei der fünften Jahrestagung des Zentrums für empirische Kommunikationsforschung (ZEK) dreht sich alles um das Thema Künstliche Intelligenz sowie die Perspektiven für Medien und Gesellschaft.

Der Termin ist am Donnerstag, 16. Mai, von 10 bis 15 Uhr im DHBW-Gebäude am Marienplatz. Roboter-Journalismus, automatisierte Marktforschung und selbstfahrende Autos – mit dem Spannungsfeld zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz beschäftigt sich die Tagung des ZEK an der DBHW Ravensburg.

Peter Hense, Head of Digital Business Law, Spirit Legal LLP Rechtsanwälte referiert zum Thema „Stolz und Vorurteil: Algorithmen, Evolution, Transparenz und Diskriminierung“. Mit Künstlicher Intelligenz im Journalismus und der Automatisierung von Inhalten beschäftigt sich Stefan Weber von der Austria Forschungsgesellschaft mbH. Professorin Simone Besemer, Studiengangsleiterin Medien- und Kommunikationswirtschaft an der DHBW Ravensburg, lädt anschließend zu einem Kurz-Talk mit Stefan Weber und mit Michael Reidel von der Fachzeitschrift Horizont.

„Automatisch erfolgreicher?“

Am Nachmittag wägt Julia Görnandt, Country Manager SKIM Germany, Mensch versus Maschine ab. Sie geht der Frage nach, ob, wie und wann qualitative Marktforschung automatisiert werden kann. Professor Simon Ottler, Leiter des Zentrums für empirische Kommunikationsforschung an der DHBW Ravensburg, diskutiert im Anschluss an ihren Vortrag mit Julia Görnandt zum Thema „Automatisch erfolgreicher?“

Ottler stellt zudem die aktuellen Ergebnisse seiner ZEK-Studie zum autonomen Fahren vor. David Pietsch vom IWT Wirtschaft und Technik an der DHBW Ravensburg geht anschließend auf die Teststrecke für automatisiertes Fahren, die in Friedrichshafen gemeinsam mit der ZF Friedrichshafen AG, mit der Stadt und dem IWT verwirklicht wird, ein.

Das ausführliche Programm findet sich auf der Internetseite der DHBW Ravensburg. Anmeldungen zu der kostenlosen Tagung unter www.ravensburg.dhbw.de