Meisterwerke in neuer Bearbeitung für Solocello, Klarinette, Akkordeon und Kontrabass lassen „Votum“ am Donnerstag, 8. März, um 20 Uhr in der Zehntscheuer erklingen. Cellist David Stromberg schafft es, in seinen Musikprogrammen neue Klangbilder zu kreieren, die bekannte Werke in kammermusikalische Schätze verwandeln, heißt es in der Ankündigung des Kulturamts.

Zu hören sind Edward Elgars Cellokonzert, sechs Rumänische Tänze von Béla Bartók, Three Preludes von George Gershwin, Drei Ragtimes von Scott Joplin sowie Romanzen und Evergreens. Durch spezielle Arrangements wird der Orchesterpart von rund 50 Musikern auf die Vier Musiker umverteilt.

Preisgekrönte Musiker spielen gemeinsam

Klarinette, Akkordeon und Kontrabass korrespondieren mit dem Solocello und schaffen ein einzigartiges Klangkolorit, heißt es in der Ankündigung des Kulturamts weiter. Für das Projekt „Votum“ konnte David Stromberg mit Ákos Hoffmann, Felix Kroll, und Alf Brauer drei hochkarätige und preisgekrönte Künstler gewinnen.

David Stromberg absolvierte sein Violoncello-Studium an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater sowie am Musikinstitut Schloss Edsberg in Stockholm. Stromberg gastiert regelmäßig im In- und Ausland als Solist und Kammermusiker. Der Klarinettist Ákos Hoffmann wurde in eine Musikerfamilie geboren und gewann mit seinem Spiel bereits in jungen Jahren namhafte Preise.

Der in Berlin geborene Felix Kroll (Akkordeon) engagiert sich aktiv in der neuen Musik-Szene, bringt regelmäßig neue Werke zur Uraufführung und pflegt eine enge Zusammenarbeit mit namhaften Komponisten. Der Bassist Alf Brauer erlernte bereits als Kind das Gitarrenspiel und erhielt im Alter von 16 Jahren seinen ersten Bassunterricht. Heute ist er in verschiedenen Formationen genreübergreifend als freischaffender Kontrabassist erfolgreich.

Karten für das Konzert in der Zehntscheuer kosten 18 Euro und sind in der Tourist Information sowie online unter www.reservix.de erhältlich.