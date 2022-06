Meinungsbild an der Zapfsäule: Wegen hoher Spritpreise bleibt Auto öfter mal stehen

Während der Sprit in den Tank gluckert, hat die „Schwäbische Zeitung“ an einer Tankstelle in der Region mit Kunden gesprochen. Verändern sie durch die hohen Spritpreise ihr Mobilitätsverhalten? Und gibt es für sie einen Schuldigen an der Preismisere? Ein Meinungsbild, eingeholt an der Zapfsäule.

Das Gefühl, an der Nase herumgeführt zu werden

Daniela Neher kommt aus Krauchenwies und war mit ihrem Kind bei einer ärztlichen Untersuchung in Ravensburg, bevor sie mit ihrem Kombi an der Tankstelle hält. Sie ist verärgert über die Preise und berichtet von folgender Beobachtung: Sie habe nach dem ersten heftigen Anstieg des Spritpreises für 1,92 Euro den Liter getankt, vor der Ankündigung der nun geltenden Vergünstigung sei der Preis noch mal drastisch gestiegen, so dass sie Anfang Juni wieder für 1,90 Euro tankt.

„Wir werden doch verarscht“, sagt sie aufgebracht. „Man überlegt schon, wo man noch hinfährt. Ich will das nicht mehr unterstützen.“ Sie steige jetzt drei Monate lang mit dem 9-Euro-Ticket für ihren Arbeitsweg auf den Bus um. Nur wenn viele Autofahrer diesen Schritt gehen würden, ändere sich beim Benzinpreis vielleicht was, so ihre Hoffnung.

Von Anfang Juni bis Ende August 2022 wird der Steuersatz für Benzin um fast 30 Cent, für Diesel um gut 14 Cent gesenkt, damit reagiert die Bundesregierung auf die in den vergangenen Monaten stark gestiegenen Energiepreise. An der Tankstelle herrscht an diesem Tag reger Betrieb, zu ungewöhnlichen Warteschlangen kommt es aber nicht.

Ein Autofahrer fordert bessere Aufsicht durch Kartellamt

Auch Winfried Dorner aus Weingarten fragt: „Warum ist der Sprit hier so teuer, obwohl er jetzt billiger geworden sein soll?“ In Österreich, wo es aktuell keinen politisch durchgesetzten Nachlass gibt, habe er kürzlich günstiger getankt.

Er vermutet ein konzertiertes Vorgehen der Mineralölkonzerne in Deutschland. „Das ist alles abgesprochen. Da müsste das Kartellamt mal draufschauen.“ Er fahre mit seinem Auto zur Arbeit nach Friedrichshafen und macht bei schönem Wetter gerne Ausflüge. „Man muss das Leben ja genießen“, sagt er.

Armin König aus Bad Waldsee tankt für seine Tochter. Er fährt aus sportlichen und ökologischen Grünen gerne Rad, will außerdem das 9-Euro-Ticket ausnutzen und das Auto öfters stehen lassen. „Wenn der Staat keinen Druck ausüben kann auf die Ölkonzerne, dann geht der Preis nicht mehr runter“, ist er überzeugt.

Aral gibt für die Jahreszeit übliche Mengen ab

Aber ist es wirklich so, dass die Leute das Auto öfter stehen lassen und somit weniger tanken? Die Aral Aktiengesellschaft hat anders als ein zweiter großer Tankstellenbetreiber auf Fragen der „Schwäbischen Zeitung“ bezüglich der Abgabemengen reagiert.

Wie viel Liter Kraftstoff trotz der hohen Preise pro Monat im Vergleich zu den Vorjahren verkauft wird, will aber auch Aral nicht sagen. Nur so viel, und das klingt nicht gerade nach einem starken Rückgang bei den nachgefragten Mengen: „Das Tankverhalten unserer Kundinnen und Kunden in den letzten Wochen kann als normal und jahreszeitüblich bezeichnet werden.“

Emil Winkler aus Baienfurt hatte auf einen Preis von 1,80 Euro für die von ihm gewählte Kraftstoffart gehofft. Stattdessen sind es 1,90, als er mit seinem SUV an die Zapfsäule fährt. „Der Preis sinkt nicht so weit, wie ich dachte“, sagt er.

Doch die Reichweite seines Autos sei schon auf 40 Kilometer gesunken, ihm bleibe keine Wahl. Aber er fahre schon immer maximal 10 000 Kilometer im Jahr. Die acht Kilometer zur Arbeit könnte er theoretisch auch mit dem Rad fahren, sagt er. Aber morgens um 5 Uhr? Emil Winkler winkt ab. Am Ende zahlt er fast 90 Euro für seine Tankfüllung. Immerhin: „Jetzt hab ich vier Wochen Ruhe.“

Mutter fordert: umdenden und ökologischer leben

Patriciaachim Kleyer, diverse Person aus Baienfurt, arbeitet im Außendienst und fuhr 60 000 Kilometer in den vergangenen drei Jahren. Privat ging es viel an den Bodensee oder nach Österreich. „Man fährt nicht mehr so viel wie früher, man überlegt sich’s jetzt“, so Kleyer, unterwegs in einem mintfarbenen Kleinwagen. Und: „Der Geldbeutel regiert. Und wenn der leer ist, hast du ein Problem.“

Im Kombi von Katja Wachter aus Ravensburg schläft ein Kind. „Schuldige zu suchen, bringt nichts“, sagt sie über die Preismisere. „Es war klar, dass unsere Rohstoffe teurer werden. Man hat sich viel zu lange abhängig davon gemacht.“ Sie fahre am Tag fünf Kilometer, um das Kind in die Kita zu bringen, das habe zeitliche Gründe. Sie selbst nehme schon seit einigen Monaten den Zug zur Arbeit nach Friedrichshafen. „Man muss umdenken, um das Leben ökologischer zu gestalten.“

Reisen mit dem Wohnmobil nicht mehr so günstig wie früher

Ein Wohnmobil fährt an die Tankstelle. Christoph Möhrle aus Ravensburg steigt aus. Einmal volltanken, das koste ihn aktuell rund 140 Euro. Der Spritpreis schmälere den Spaß am Reisen, räumt er ein. „Man fährt nicht mehr so weit wie früher.“ Statt nach Portugal oder Spanien geht es jetzt nach Italien.

Norditalien liege ja nur rund 350 Fahrtkilometer entfernt. Im Alltag fahre er Rad und immer weniger Auto. „Das Wirrwarr mit dem Ukraine-Krieg und die Verunsicherung in der Bundesregierung – da springen die Ölkonzerne auf“, sagt Möhrle, der die Preisbildung „wenig durchsichtig“ findet. Trotzdem steht für ihn jetzt erst mal Urlaub an.