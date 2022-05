Mehrgenerationenhaus stärkt die Nachbarschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 20. Mai wurde überall in Deutschland der Tag der Nachbarschaft gefeiert. Das Mehrgenerationenhaus Rahlentreff hat die Postkartenaktion der nebenan.de Stiftung mit einer Postkartenaktion auf dem Markt am Mittelösch in der Ravensburger Weststadt unterstützt.

Dabei verteilten die Freiwilligen des Rahlentreffs Postkarten mit der Idee, dem „Lieblingsnachbarn“ für die gute Nachbarschaft im vergangenen Jahr zu danken oder ihm sogar ein kleines Hilfs- oder Unterstützungsangebot anzubieten und damit den Nachbarn eine kleine Freude zu bereiten.

Durch den demographischen Wandel wird die Pflege der Nachbarschaft künftig eine zentrale Bedeutung gewinnen. Nach dem Motto „Kleinigkeiten bereichern den Alltag“ wurde durch diese Postkartenaktion des Rahlentreffs den Marktbesuchern die Gelegenheit geboten, einen Beitrag zur Stärkung der Nachbarschaft zu leisten.