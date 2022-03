Mehrgenerationenhaus Gänsbühl in Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Mehrgenerationenhaus Ravensburg mit den Standorten Weinbergstraße, Rahlentreff und Gänsbühl ist wieder komplett.

Mein Name ist Claudia von Busse, seit kurzem arbeite ich im Quartierstreff Gänsbühl in Ravensburg und möchte mich Ihnen gerne vorstellen: Als Sozialpädagogin mit langjähriger Erfahrung in verschiedenen Bereichen: Jugendarbeit, Familien- und Einzelfallhilfe, Ausbildungsbegleitung, und Gemeinwesenarbeit. Zuletzt tätig in Amtzell, möchte ich mich nun hier im spannenden Stadtteil Ravensburg Mitte engagieren. Zuständig für die Organisation des Mehrgenerationenhauses als Ansprechperson für die Bewohnerschaft, für die Vermietung und für Angebote im Quartier, welche hier in den Räumen stattfinden können. Bewährtes wird wieder hochgefahren, neue Ideen, Projekte oder Angebote sind willkommen und werden genauso gefördert wie das bereits bekannte Programm: Kleidermarkt, Bücherflohmarkt, LIT-Treff, Seniorengymnastik, Yoga, Qi-Gong, Tänze aus aller Welt und vieles mehr. Meine Kontaktdaten: Tel. 0751 3909, lebensraum.rv-gaensbuehl@stiftung-liebenau.de.