Mehrgenerationenhaus Gänsbühl lädt zu Foto-Reise nach Asien ein

Mehr als 11 000 Kilometer sind Vietnam und Kambodscha von Deutschland entfernt. Zu einem spannenden Bildervortrag zu diesen exotischen Ländern lädt das Mehrgenerationenhaus Gänsbühl alle Daheimgebliebenen und Interessierten ein. Beginn ist am Sonntag, 6. Oktober, um 19 Uhr in der Herrenstraße 43 in Ravensburg, teilten die Veranstalter in einer Pressemitteilung mit.

Acht Wochen reisten Anita Dekiert und Daniel Oester im Winter 2018 mit dem Rucksack durch Vietnam und Kambodscha. Der Weg führte sie zu vielen Gegensätzen in den Ländern: einerseits gibt es Städte, die von Touristen überschwemmt sind, andererseits erkundeten sie mit dem Motorrad einsame Gegenden, in welchen die Menschen noch traditionell leben. Es erwartet die Besucher laut Pressemitteilung ein Bilderkaleidoskop, wie es unterschiedlicher nicht sein kann.