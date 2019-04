Mehrfach ausgezeichnete Autorin liest in Ravensburg

Die mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin und bildende Künstlerin Lisa Kränzler stellt am Donnerstag, 2. Mai, um 20 Uhr in der Buchhandlung RavensBuch in Ravensburg ihren neuen Roman „Coming of Carlo“ vor.

Im Mittelpunkt steht der 17-jährige Karlo, der herausfindet, dass sein Vater nicht sein Vater ist. Das kränkt ihn, daher hält er es für gerechtfertigt, beleidigt zu sein und sich rücksichtslos zu verhalten. Zudem plagt ihn eine Fußballverletzung, dennoch treibt er fast manisch Sport. Dann lernt Karlo in der Schule Gwen kennen, eine starke, faszinierende junge Frau in die er sich verliebt und sie sich in ihn. Doch hat sie auch was mit einem anderen? Schließlich kommt es zu einer Konfrontation, die in einer Katastrophe endet …

Lisa Kränzler erzählt laut Pressemitteilung der Veranstalter auf eindringliche Weise die Geschichte verletzter Menschen in einer kaputten Welt. Mit „Coming of Carlo“ überflügelt Lisa Kränzler nach dem Urteil des Magazins „Der Spiegel“ „viele andere gehypte Jungautoren“.

Lisa Kränzler, geboren 1983 in Ravensburg, studierte Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe und war 2010/11 Meisterschülerin bei Professorin Tatjana Doll. Seither hatte sich diverse Gruppen- und Einzelausstellungen. Ihr Debütroman „Export A“ erschien 2012 im Verbrecher Verlag. Lisa Kränzler lebt in Dresden.