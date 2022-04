Mehrere tausend Euro aus Praxis gestohlen

Bargeld hat ein Dieb laut Polizeibericht aus einer Praxis in der Möttelinstraße am Mittwoch gegen 14.30 Uhr gestohlen. Der Betreiber, der zu dem Zeitpunkt mit einer Behandlung beschäftigt war, ging beim Klingeln des Türmelders davon aus, dass der nächste Patient die Praxis betrat und entdeckte den Diebstahl erst kurze Zeit später. Einen hohen dreistelligen Betrag nahm der Täter an sich, bevor er flüchtete. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter der Telefonnummer 0751/8033333 um Hinweise.