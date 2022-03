Mehrere Geschwindigkeitsmessanlagen beschädigt

Insgesamt drei stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen der Stadt Ravensburg, die in der Jahnstraße, der Gartenstraße und der Wangener Straße aufgestellt sind, beschädigte ein Vandale im Laufe der vergangenen Woche. Der Täter beschmierte laut Polizei die Blitzer mit einer farbähnlichen Substanz, um sie so in ihrer Funktion zu beeinträchtigen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit geprüft. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.