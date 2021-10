Mindestens drei Autos sind in der Nacht zum Sonntag in der Ravensburger Rudolfstraße stark beschädigt worden.

Ein Unbekannter warf laut Polizei an einem seitlich geparkten Pkw mit einem Stein eine Seitenscheibe ein. Zudem wurden an diesem Wagen sowie an zwei ebenfalls am Straßenrand geparkten Wagen die linken Seitenspiegel zerstört. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung, Hinweise werden unter Telefon 0751/8033333 erbeten.