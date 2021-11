Mehrere Autos auf dem Parkplatz des Berufschulzentrums in der Ravensburger Gartenstraße zerkratzt

Auf dem Parkplatz des Berufschulzentrums in der Ravensburger Gartenstraße kam es zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Hierbei zerkratzte ein Unbekannter mittels eines spitzen Gegenstands einen schwarzen VW Polo sowie einen schwarzen Renault Megane. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils 2000 Euro, heißt es im Bericht der Polizei.

Hinweise nimmt die Polizei Ravensburg unter Telefon 0751 / 803 33 33 entgegen.