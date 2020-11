Mehrere Autofahrer unter Drogen unterwegs

Die Polizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag Verkehrskontrollen im Ravensburger Stadtgebiet durchgeführt. Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer mussten ihr Fahrzeug stehen lassen, heißt es im Bericht.

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss standen ein 18-jähriger VW-Fahrer und ein 35 Jahre alter Fiat-Fahrer. Bei beiden wurden bei der Kontrolle Anzeichen auf Betäubungsmittel festgestellt. Die Polizisten ordneten jeweils eine Blutentnahme in einer Klinik an. Sollten die Untersuchungen ein positives Ergebnis liefern, werden die Männer entsprechend angezeigt. Beiden wurde die Weiterfahrt zunächst untersagt. Bei einem 30-jährigen BMW-Fahrer schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Knapp ein Promille ergab ein Atemalkoholtest, weshalb auch er sein Fahrzeug stehen lassen musste. Ihn erwarten nun ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.