Mehrere Autofahrer positiv auf Drogen getestet

Wie die Polizei mitteilt, haben sich bei einem Autofahrer deutliche Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung gezeigt, der von einer Streife am Freitag gegen 23.30 Uhr in der Karlstraße kontrolliert wurde. Da auch ein anschließender Drogenschnelltest auf THC positiv reagiert hat, musste sich der 18-Jährige einer Blutentnahme unterziehen und durfte nicht mehr weiterfahren. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, muss sich der Autofahrer wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung verantworten, heißt es weiter. Bei der Durchsuchung seines Pkw wurden ein Tütchen mit Marihuana, sowie ein Crusher mit Restantragungen von Betäubungsmitteln sichergestellt.

Auch bei einem 41-jährigen Autofahrer, der am Samstagmorgen gegen 7.15 Uhr in der Olgastraße kontrolliert wurde, veranlassten die Polizisten nach einem positiven Drogenvortest die Entnahme einer Blutprobe, untersagten die Weiterfahrt und informierten die Fahrerlaubnisbehörde. In seinem Fahrzeug wurde zudem Kokain aufgefunden und sichergestellt.

Beamte des Polizeireviers stellten zudem am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr in der Wilhelmstraße bei einem 28-jährigen Autofahrer Anzeichen durch eine Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Nach einem positiv verlaufenen Urintest veranlassten die Beamten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und erhoben zudem von dem ausländischen Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro.