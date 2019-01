Mehrere Außenspiegel abgetreten

DiePolizei sucht Zeugen, die in der Nacht auf Samstag Personen beobachtet haben, die in der Ravensburger Innenstadt an mindestens sieben Autos die Außenspiegel abgetreten haben. Im Zeitraum von 21.30 bis 0.30 Uhr wurde laut Polizei in der Friedrich-Schiller-Straße an einem Wagen der linke Außenspiegel abgetreten, in der Römerstraße zwischen 17.15 und 0.10 Uhr an einem Hyundai ebenfalls der linke Außenspiegel und in der Weinbergstraße im verkehrsberuhigten Bereich an weiteren fünf Fahrzeugen jeweils ein Außenspiegel. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, in Verbindung zu setzen.