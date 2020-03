Mehr Vielfalt im Schaufenster

Schaufensterpuppen sollen die angebotene Mode präsentieren und die Kunden ins Geschäft locken. Der Realität entspricht ihre extrem schlanke Figur oft weniger. Bei Sport Reischmann in der Bachstraße stehen seit diesem Frühjahr zwischen den geläufigen Schaufensterpuppen aber auch zwei kurvigere Modelle in Damen-Sportbekleidung.

Der Marketingleiter Bernd Deuter sagt, Reischmann wolle aus dem Leben gegriffene Frauen zu zeigen. „Jeder von uns ist anders, jeder von uns ist individuell“, meint er. „Wir müssen keine Idealfigur haben, um Sport zu machen.“ Es habe sowohl intern als auch extern schon viel Rückmeldung zu den Schaufensterpuppen gegeben. Sie träfen den Nerv der Zeit, erklärt er: „Individualität – Authentizität – zu sich selbst stehen.“ Immer mehr Modemarken setzen auf Kleidung in sogenannten großen Größen und Models, die diese auch tragen.

„Ein positives Körpergefühl entsteht, wenn wir uns selbst annehmen und das vor allem auch beim Sport“, sagt Deuter. Er verweist auf die Laufgruppen von Sport Reischmann, wo verschiedene Altersgruppen, Körpertypen und Leistungsniveaus aufeinander träfen. Aktuell seien keine Anschaffungen weiterer Schaufensterpuppen außerhalb der Norm geplant.

Männliche Puppen in großen Größen möglich

Ob es bald auch männliche Puppen in großen Größen geben könnte, ist unklar. Für die Zukunft sei alles noch offen, so Deuter. Internationale Schlagzeilen schrieb im Juni schon der Sportartikel Hersteller Nike. In einer Londoner Filiale steht das erste Plus-Size Modell der Sportmarke, wie unter anderem die Zeitung „Welt“ berichtete. Laut Nike ist das Ziel, die Vielfältigkeit des Körpers besser abzubilden und sich nicht nur auf einen Körpertyp zu beschränken. Dafür gab es viel Zuspruch, aber auch Kritik.

Der Hauptkritikpunkt ist die angebliche Glorifizierung von Übergewicht und dass daraus folgende Gesundheitsprobleme beschönigt oder ignoriert werden. Befürworter loben dagegen den Ausbruch aus konventionellen Schönheitsidealen. Sie betonen die negativen Auswirkungen der zu dünnen Schaufensterpuppen auf die mentale Gesundheit und das erhöhte Risiko einer Essstörung bei ständiger Auseinandersetzung mit unrealistischen Körperstandards.