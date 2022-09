Das bietet die neue Sonderschau bei der Oberschwabenschau

Mehr Verständnis für die Landwirtschaft: Das ist ein erklärtes Ziel auf der Oberschwabenschau, schon seit vielen Jahren. Die Sonderschau „Der grüne Pfad“ soll das bewirken, teilt die Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft mit. Sie wird extra für Stadtmenschen und für alle Verbraucher gemacht.

Dieses Jahr geht es um Biodiversität. Genauer gesagt: um das Biodiversitätsstärkungsgesetz. „Manche Wörter sind schon ein bissle schlimm“, sagt Eugen Maucher vom Landwirtschaftsamt des Kreises Ravensburg. Er muss mit diesem Biodiversitätsstärkungsgesetz arbeiten. Landwirte ebenso. Aber mehr als 95 Prozent der Bevölkerung wenden sich kopfschüttelnd ab. Wenn man selbst nicht in der Landwirtschaft ist, hat man mit diesem Biodiversitätsstärkungsgesetz auch nichts am Hut – oder doch?

Auslöser war das Volksbegehren „Pro Biene“

Biodiversitätsstärkungsgesetz ist der Kurzname des Gesetzes, das mit vollem Namen „Gesetz zur Änderung des Naturschutzgesetzes und des Landwirtschaftsund Landeskulturgesetzes“ heißt. Das Gesetz stammt von 2020, ist also noch vergleichsweise neu. Als es beschlossen wurde, war es sehr wichtig – und zwar für viel mehr Menschen als nur die Landwirte. Denn dieses Gesetz kam zustande, als das Volksbegehren „Pro Biene“ sich für mehr Artenschutz einsetzte.

Das Gesetz für Artenschutz

Insektensterben und Artenschutz waren 2019 in aller Munde. Die Schlagzeilen damals: Weil die Zahl der Insekten drastisch sinkt und immer mehr Arten aussterben, sind am Ende auch viele pflanzliche Nahrungsmittel und somit Menschen gefährdet. Landwirte fühlten sich 2019 pauschal an den Pranger gestellt als diejenigen, die schuld sind am Artensterben. Sie protestierten im Spätsommer 2019 mit grünen Kreuzen, die sie an Feldern und Höfen aufstellten. Dann kam das Gesetz mit dem langen Namen. Es sollte im Artenschutz Lösungen bringen, die allen gerecht werden.

Was kann jeder zum Artenschutz beitragen

Wie sehen diese Lösungen jetzt aus, konkret? Wie werden sie umgesetzt? Was können Nicht-Landwirte beitragen? Das erfährt man auf der Oberschwabenschau in Halle 9, wo Eugen Maucher und das Team des Landwirtschaftsamts ihre Sonderschau „Der grüne Pfad“ aufbauen. Gezeigt werden diverse Ackerpflanzen, auch ein kleiner Wald und ein Waldsaum-Bereich. Es gibt Infos zu Fruchtfolgen sowie Einblicke in all das, was Landwirte beachten müssen, wenn sie Ackerbau betreiben. Damit verfolgt die Sonderschau „grüner Pfad“ auch dieses Jahr ihr erklärtes diplomatisches Ziel: Infos zu bieten und Einblicke in die Herausforderungen der Landwirtschaft. „Wir wünschen uns, dass mit Wissen und Verstehen auch mehr Verständnis entsteht“, sagt Amtsleiter Albrecht Siegel vom Landwirtschaftsamt.

Anregungen für Fenstersims, Balkon oder Garten

Beim „grünen Pfad“ gibt es auch Anregungen für alle, die nur einen Fenstersims haben, einen Balkon oder Garten: „Selbst auf allerkleinstem Raum kann man was tun für Artenvielfalt“, sagt Maucher. Sein Team hat sich regionale Gartenbauvereine als Verstärkung ins Boot geholt – mit Infos über insektenfreundliche Pflanzen, über Kräuterspiralen und darüber, wie Rasenmähen beim Artenschutz eine Rolle spielt.