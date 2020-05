Mehr To-go-Verpackungen: Seit der Pandemie wachsen wilde Müllberge

Seit Jahren kämpft Ravensburg mit einem steigenden Müllaufkommen und Wildmüll in der Innenstadt. Durch das Corona-virus erhöht sich die Brisanz der Problematik.

So hat ein Leser die Schwäbische Zeitung kontaktiert und sich über die vollen Abfalleimer und den außerhalb der Papierkörbe liegenden Müll in der Ravensburger Innenstadt beschwert. Er befürchtet, dass dadurch Krankheiten Vorschub geleistet werde – was gerade in Corona-Zeiten „einfach unverantwortlich“ sei.

Für die Stadtreinigung ist der Betriebshof Ravensburg zuständig. Ihm und der Stadt sind diese Beschwerden bekannt: „Wir bekommen öfters Beschwerden über volle Abfalleimer, gerade seit den Lockerungen der Corona-Regeln, da Ravensburg eine sehr attraktive Fußgängerzone hat und entsprechend viel los ist. Allerdings ist Ravensburg insgesamt eine sehr saubere Stadt“, erklärt Alfred Oswald, Pressesprecher der Stadt, auf Anfrage.

Beim Betriebshof Ravensburg arbeiten elf Mitarbeiter im Bereich der Stadtreinigung. „Der Müll in der Innenstadt war schon immer eine Herausforderung, aber Corona hat diesen Trend verstärkt, denn die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Wir haben aufgrund gesundheitlicher Vorerkrankungen der Mitarbeiter jetzt weniger Personal zur Verfügung, aber immer mehr Wildmüll und Abfälle durch To-go-Verpackungen“, erläutert Betriebshofleiter Siegfried Veit.

Aufgrund der Corona-Verordnungen sind die Mitarbeiter des Betriebshofes nun nicht mehr zu zweit, sondern nur noch alleine unterwegs und achten verstärkt auf den Abstand zu Passanten. Die Anzahl der Müllentleerungen hat sich seit der Corona-Krise allerdings nicht verändert: Der Betriebshof entsorgt den Müll in der Innenstadt weiterhin dreimal täglich. Ramadan Bakraj, der seit fast einem Jahr für den Betriebshof Ravensburg arbeitet, kennt die zentralen Problemstellen: „Vor allem die Innenstadt und der Bahnhof sind voll mit Müll – und der ist seit dem Coronavirus sichtlich mehr geworden.“

Seitens der Stadt Ravensburg wird betont, wie wichtig die Mithilfe der Bürger sei. Es sei „eine Schweinerei, wenn illegal Müll entsorgt wird – da fehlt die Wertschätzung für die Mitarbeiter der Stadtreinigung, die jeden Tag vor Ort einen systemrelevanten Job leisten“, sagt Oswald. Allerdings erkennt er auch ein langsames Umdenken bei der Müllentsorgung bei Teilen der Bevölkerung – dieser Teil sei aber noch zu gering. Veit kann seit dem Coronavirus kein erhöhtes Bewusstsein der Bürger in Sachen Müll erkennen.

Die Stadt erhöht seit Jahren die Zahl der Mülleimer und richtet die Routen der Stadtreinigung öfter neu aus, um das Problem in den Griff zu bekommen. Veit rät Bürgern, die einen vollen Abfalleimer oder verschmutzte Stellen sehen, sich entweder an die Stadt zu wenden oder die App „Schadensmelder“ zu benutzen. Damit kann man Fotos von den Verschmutzungen mit Standortangabe direkt an den Betriebshof weiterleiten. „Das soll die Kommunikation zwischen Bürgern und Betriebshof verbessern, damit keiner erst überlegen muss, an wen er sich wegen des Mülls wenden kann“, so Veit.