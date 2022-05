Mehr Platz für radelnde Kinder und Jugendliche

In ganz Deutschland erobern am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Mai, kleine und große Radfahrer die Straße zurück. Auch im mittleren Schussental rollt die „Kidical Mass“ von Ravensburg nach Weingarten. Am Ziel im Stadtgarten Weingarten findet im Anschluss ein Kidical-Fahrrad-Fest mit Aktionen rund ums Fahrrad statt.

Die Initiative kommt laut Pressemitteilung von der „Kidical Mass“ Köln, die sich bereits seit einigen Jahren für fahrradfreundliche Städte einsetzt, in denen sich auch Kinder und Jugendliche sicher, selbstständig und frei bewegen können. Die Aktion in Ravensburg und Weingarten wird von mehreren Bündnispartnern um den Verein Lebenswertes Schussental unterstützt.

Die „Kidical Mass“ startet am Sonntag um 14 Uhr auf dem Parkplatz der Gewerblichen Schule, Gartenstraße 128. Da sie als Demonstration angemeldet ist, wird sie von der Polizei begleitet, damit die Kinder und Jugendlichen sicher und in ihrem Tempo auf der gesamten Straßenbreite fahren können.