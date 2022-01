Künftig gibt es mehr Platz für Päckchen und Pakete in Ravensburg. Das berichtet die Deutsche Post DHL Group in einer Pressemitteilung. Demnach hat das Unternehmen eine weitere Packstation mit der Nummer 132 mit 110 Fächern in Ravensburg in der Jahnstraße 11 eröffnet. Diese ist laut Pressemitteilung an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich.

