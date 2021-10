Mehr Neuinfektionen im Kreis Ravensburg, aber Inzidenzwert sinkt

35 Corona-Neuinfektionen hat das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg am Dienstagabend für den Landkreis Ravensburg gemeldet. Das sind deutlich mehr als am Vortag, an dem nur vier neue Infektionen gemeldet worden waren.

Dennoch sinkt die Sieben-Tages-Inzidenz aktuell auf 50,7 (Vortag: 58,1). Zum Vergleich: Im Land Baden-Württemberg lag sie am Dienstag bei 78,7.

Auch in den Nachbarlandkreisen liegt die Inzidenzwertzahl deutlich höher als im Kreis Ravensburg. Das sind die Meldungen der Inzidenzwerte für die Region: Bodenseekreis: 80,8, Biberach: 78,6, Sigmaringen: 129,8.

Die meisten nachweislich Infizierten gibt es laut Landratsamt Ravensburg nach wie vor derzeit in Ravensburg, Weingarten, Bad Wurzach und Leutkirch. Grünkraut ist der Statistik zufolge als einzige der 39 Kommunen im Kreis weiterhin coronafrei.