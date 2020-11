Mehr Kontrolle, weniger Geld, mehr Druck: Corona verschärft Situation für Frauen in Not

In Ravensburg leuchten das Frauentor, die Bauhütte und das Konzerthaus ab 25. November an 16 Abenden orange. Anlass ist der weltweit begangene Aktionstag der Vereinten Nationen (UN) am 25. November, der zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen aufruft. Weil es ist ein Menschenrecht ist, frei und gewaltfrei zu leben, läuft die Kampagne bis zum 10. Dezember, dem UN-Gedenktag für Menschenrechte. Weitere Informationen und Kontakt zumVerein „Frauen und Kinder in Not“ sind unter www.frauen-und-kinder-in-not.de zu finden.