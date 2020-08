Mehr körperliche und geistige Frische durch Bewegung

Markus Weber ist 48 Jahre alt, Diplom-Sportlehrer, und leitet seit mehr als 20 Jahren das Diagnostikzentrum Scheidegg. 2017 kam das Diagnostikzentrum in Tettnang hinzu. Seit Februar betreut er sechs Senioren innerhalb des „Fit bis 100“-Programms und hielt während der Corona-Zeit intensiven Kontakt zu ihnen. Über die Hintergründe und den aktuellen Stand des von der „Schwäbischen Zeitung“ in Ravensburg mit initiierten Projekts sprach Weber mit Kirsten Lichtinger.

Wie kam es dazu, dass Sie sich mit der Fitness von älteren Menschen befasst haben?

Sich sportlich zu betätigen, tut in jedem Alter gut, vor allem, wenn man sich langsam der Rente oder dem Ruhestand nähert. Viele Menschen neigen dazu, sich ab einem bestimmten Alter vorzustellen, dass alles, was über einen Spaziergang hinausgeht, sowieso nichts mehr bringt und vielleicht sogar Schaden anrichtet. Diese Einstellung wollte ich hinterfragen, das genau ist auch der Sinn des Projekts „Fit bis 100“. Hier sind ab Oktober 2020 sind sogar wissenschaftliche Arbeiten an der PH Weingarten geplant.

Was ist das Besondere an dem Programm?

Je älter der Mensch wird, umso unbeweglicher werden die Gelenke und der gesamte Knochen- und Muskelapparat. Diesen Prozess zu verlangsamen und wieder zu mehr Beweglichkeit zu finden, ist das Ziel der sportlichen Betätigung beim „Fit bis 100“-Programm. In der Folge verbessert sich nicht nur die Beweglichkeit des Körpers insgesamt, sondern auch die körperliche und geistige Fitness sowie das allgemeine Wohlbefinden.

Kann jeder, egal in welchem Alter anfangen, Sport zu treiben?

Grundsätzlich schon. Allerdings wird ein 90-Jähriger wohl nicht mehr anfangen zu joggen. Aber wenn man auf die persönlichen Vorlieben eingeht und sie in einen Trainingsplan einbaut, lassen sich schöne Erfolge erzielen, auch im weit fortgeschrittenen Alter.

Auf was sollte man als Senior achten? Was empfehlen Sie hier?

Er oder sie sollte auf jeden Fall langsam anfangen, um die Muskeln und Gelenke daran zu gewöhnen. Wichtig ist, sich zuvor von einem Arzt durchchecken zu lassen, damit keine gesundheitlichen Gründe, etwa eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, entgegensteht. Man kann in einen Verein eintreten oder mit Gleichgesinnten gemeinsam starten, dann fällt die Gewöhnung leichter und man zieht sich gegenseitig mit. Auch ein Sport- und Fitnessstudio bietet sich an, allerdings sollte man auf eine ausreichende Qualifikation der Trainer achten. Ideal wäre zu Beginn eine Stoffwechsel- und Leistungsdiagnose, um sich beim Sporteinstieg professionell beraten zu lassen. Mit kompetenten Sportwissenschaftlern, die individuell auf das Alter abgestimmte Trainingspläne erstellen und regelmäßig mit dem Probanden zusammenarbeiten, gelingt es leichter, den Trainingszustand zu kontrollieren und die Gesundheit zu verbessern. Mir ist wichtig, auf die sportlichen Vorlieben einzugehen und diese einzubauen. Es macht keinen Sinn, jemandem Laufeinheiten zu verordnen, wenn er das nicht gerne macht.

Was waren bislang die größten Herausforderungen beim „Fit bis 100“-Programm?

Spannend war vor allem die Corona-Zeit. Hier war es am schwierigsten, die Teilnehmer davon abzuhalten, zu viel zu trainieren. Ganz wichtig ist es generell, nach drei Wochen, in denen viel trainiert wurde, eine Art Energie-Tank-Woche einzuhalten. Die Muskeln können ihre leeren Speicher auffüllen, kleinere Verletzungen regenerieren sich. Und im Idealfall lagert sich in den Knochen wieder Kalksubstanz ein, um Osteoporose zu vermeiden. Außerdem verbessert sich die Reißfestigkeit von Sehnen und Muskulatur.

Was hat Sie bei „Fit bis 100“ bisher am meisten überrascht?

Dass sich überhaupt so viele Interessenten gemeldet haben und bei der Aktion mitmachen wollten, hat mich schon überrascht. Und dann natürlich Alois Thoma, der mit über 90 Jahren noch regelmäßig schwimmen geht, viel Fahrrad fährt und täglich zu Fuß unterwegs ist. Dass sich seine körperliche Fitness sogar noch verbessern lässt, hätte ich nicht erwartet.

Wie hast Du in der Corona-Zeit den Kontakt zur Gruppe gehalten?

Wir hatten sowieso zu Beginn eine Whatsapp-Gruppe eingerichtet und waren darüber intensiv im Austausch. Die Teilnehmer erhielten ihre Trainingspläne per E-Mail. Ganz altmodisch fand die Kommunikation auch per Post und Telefon statt. Alle gaben mir monatlich ein Feedback, wie sie mit ihrem Trainingsplan zurechtgekommen sind. Der neue war dann auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt.