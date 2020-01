Mehr Haushalte haben Anspruch auf Wohngeld

Im Wohngeldrecht gelten seit dem 1. Januar 2020 neue Regeln. Dies sorge auch in Ravensburg für eine spürbare Leistungsverbesserung, schreibt die Stadtverwaltung Ravensburg in einer Pressemitteilung. Das Wohngeld wird an die Entwicklung der Wohnkosten und der Verbraucherpreise angepasst.

Wer seinen Hauptwohnsitz in der Stadt Ravensburg hat und ein geringes Einkommen erhält, hat laut Stadt die Möglichkeit, seinen Anspruch auf Wohngeld bei der Wohngeldstelle im Amt für Soziales und Familie der Stadt Ravensburg prüfen zu lassen. Das gelte auch für Personen, die in der Vergangenheit einen Antrag gestellt haben, dieser aber abgelehnt wurde. „Wer bereits Wohngeld erhält, muss keinen neuen Antrag stellen. Die bisher hinterlegten Informationen werden übernommen“, so die Stadt. In diesem Fall werde automatisch ein neuer Wohngeldbescheid erlassen.

Wohngeld ist ein vom Bund und Land getragener Zuschuss zu den Wohnkosten bei Eigentum. Die Höhe des Wohngeldes richtet sich neben dem Einkommen und der Anzahl aller Haushaltsmitglieder auch nach der Höhe der Miete oder Belastung. Anträge können ab sofort gestellt werden.