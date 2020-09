Mehr Geld trotz Corona-Krise: Verständnis für Warnstreiks? Das sagen User von Schwäbische.de

In mehreren Bundesländern haben am Dienstag die angekündigten Warnstreiks im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen begonnen.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 4,8 Prozent mehr Lohn. Den Beschäftigten sollen mindestens 150 Euro mehr pro Monat zugesichert werden. Sie fordern eine Laufzeit von zwölf Monaten, die kommunalen Arbeitgeber wollen eine längere Laufzeit.

Die zweite Verhandlungsrunde ging am Wochenende ohne Annäherung zu Ende. Bund und Kommunen hatten dort kein Angebot vorgelegt - Verdi und der Beamtenbund dbb hatten sich empört gezeigt.

Dabei geht es auch im Gehaltsanpassungen für Berufsgruppen, die während der Corona-Pandemie als "Helden des Alltags" gefeiert wurden. Doch sobald es ums Geld geht, hat die Anerkennung ein Ende, monieren Kritiker wie Verdi-Funktionär Volker Hoppmann: "Klatschen reicht nicht - wir wollen anständig bezahlt werden."

Bund und Kommunen hingegen verweisen auf die angespannte finanzielle Lage, die sich durch die Corona-Krise noch verschärft hat.

Wir haben unsere Leser gefragt:

Haben Sie Verständnis für die Warnstreiks im öffentlichen Dienst?

Sie sind bei Weitem schlechter bezahlt

Gabriela A.: "Natürlich habe ich Verständnis für die Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Die Angestellten müssen dort auch ihre Leistung erbringen wie jeder andere Arbeitnehmer auch. Und sie sind bei Weitem schlechter bezahlt als der Arbeitnehmer - beispielsweise am VW-Fließband - und müssen auch länger arbeiten als dieser und müssen auch weit mehr blöde Sprüche ertragen."

Andere haben ihren Arbeitsplatz verloren

Peter B.: "Ich habe kein Verständnis dafür. Fließbandarbeit bei großen Unternehmen spiegelt nicht die allgemeine Lage der Region wider, denn die werden außerordentlich gut bezahlt. Die meisten Leute müssen nicht nur mit weniger Geld auskommen, sondern auch mit dem Verlust des Arbeitsplatzes. Darüber sollte mal nachgedacht werden."

Die Politik sollte Wort halten

Stefan N.: "Also während der Corona-Krise wurde Ihnen mehr Geld versprochen, da soll die Politik mal ihr Wort halten, dann gäbe es auch keine Warnstreiks."

Mehr Würdigung gerade in Corona-Zeiten

Franz S.: "Die Leistung der Tarifbeschäftigten sollte gerade in Corona-Zeiten mit einer entsprechenden Bezahlung gewürdigt werden. Aus diesem Grund habe ich Verständnis für Warnstreiks."

Fühle ich mich von Jens Spahn und Manne Lucha veräppelt

Michael O.: "Als Mitarbeiter der Pflege in einem Krankenhaus im Bereich der Menschen mit Behinderungen fühle ich mich von Jens Spahn und Manne Lucha deutlich veräppelt und für deren wahlkämpferische Zwecke aufs Podium gezerrt und ausgenutzt. Beide fanden uns 'systemerhaltend', unsere Löhne müssten 'endlich an ein ordentliches Niveau' angeglichen werden. Und einige tolle Aussagen mehr. Danke, Herr Spahn, danke Manne Lucha. Geblieben ist bekanntermaßen nichts außer eine Prämie für die Mitarbeitenden der Altenpflege. Ja. Wichtig. Aber für alle anderen? Krankenpfleger? Krankenschwestern? Pfleger? Erzieher? Jugend- und Heimerzieher? Heilerziehungspfleger? Danke für nichts! Auf meine schriftlichen Anfragen erhielt ich von Herrn Spahn nie eine Antwort und von einem Untergebenen des Herrn Lucha nur ein Antwortschreiben voller Ausflüchte, erbärmlicher Erklärungsversuche und Zuweisung der Verantwortung an andere Stellen. Ihr müsst Euch nicht wundern, wenn der Rechtspopulismus zunimmt. Euer Verhalten, Eure Ausreden bereiten den Weg dafür."

Wenn nicht jetzt, wann dann?

Rainer B.: "Ja, die haben recht! Vom Beifall auf dem Balkon während des Lockdown füllt sich kein Einkaufswagen. Wenn nicht jetzt, wann dann?"

Der öffentliche Dienst fährt seit vielen Jahren finanziell rückwärts

Hans T.: "Und von jedem Euro mehr gehen 50 bis 70 Cent zurück an staatliche Systeme. So bleibt von 3 Prozent nicht mal ein Inflationsausgleich. Der öffentliche Dienst fährt seit vielen Jahren finanziell rückwärts. So wird aus dem Klatschen für die, die den Karren aus dem Dreck ziehen, nur Spott und Hohn."

Jeder, der wenig verdient, sollte streiken, egal wo

Karin M. via Facebook: "Ich habe immer Verständnis, wenn Arbeitnehmer streiken für höhere Löhne und bessere Bedingungen. Schließlich bin ich immer noch trotz Rente in der Gewerkschaft. Sie hätten schon viel früher streiken sollen. Aber besser spät als nie. Jeder, der wenig verdient, sollte streiken, egal wo."