Mehr Geld für neue Wege

Der Kreis erhält 450 000 Euro mehr für den kommunalen Straßenbau. Das kündigte Landwirtschaftsminister Rudolf Köberle an. Zusätzlich gefördert werden der Neubau der Brücke über die Schussen bei Kanzachmühle sowie neue Rad- und Gehwege zwischen Ravensburg und Hinzistobel und zwischen Horgenzell und Zogenweiler.

In diesem Jahr werden laut Rudolf Köberle insgesamt 95 neue Vorhaben in das Förderprogramm für den kommunalen Straßenbau 2010 bis 2014 aufgenommen. „Das Land schafft damit die Voraussetzung, dass die Kommunen wieder namhafte Zuwendungen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur erhalten können“, so Köberle. Die Investitionen kämen Straßenbauvorhaben sowohl im ländlichen Raum als auch in den Verdichtungsräumen zugute.

450 000 Euro fließen in den Landkreis Ravensburg für den Neubau der Brücke über die Schussen bei Kanzachmühle. Bauträger ist die Gemeinde Berg, die mit Gesamtkosten in Höhe von 310 000 Euro rechnet und dafür 113 000 Euro an Landeszuwendungen erhält.

26 000 Euro erhält der Landkreis als Bauträger für den Neubau des Geh- und Radweges zwischen Ravensburg und Hinzistobel, und weitere 311 000 Euro gibt es für den neuen Geh- und Radweg zwischen Horgenzell und Zogenweiler, eine Maßnahme, die insgesamt rund 885 000 Euro kostet. (sz)