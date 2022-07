Mehr Bio in der Region

Vor einem Jahr startete das vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) geförderte landesweite Projekt „Bio in der Gemeinschaftsverpflegung in Bio-Musterregionen“ in den beiden Landkreisen Biberach und Ravensburg. Neben dem Kreisberufsschulzentrum nehmen das CJD (Christliches Jugenddorfwerk) im Zimmerer-Ausbildungszentrum Biberach, die Liebherr-Kantine Kirchdorf, die St. Elisabeth-Stiftung Heggbach, die Stiftung KBZO Weingarten und die Neulandküche der Zieglerschen Wilhemsdorf teil.

Erste Erfolge seien beispielsweise durch den Aufbau von Lieferstrukturen im Bereich der Eierproduktion, durch die Ganztierverwertung von Rindern in der Region und die geplante Teilumstellung auf Bio eines Verarbeitungsbetriebs zu verzeichen. Außerdem beabsichtigen zwei regionale Großhändler für Außerhausverpflegung und Gastronomie ihr Angebot durch regionale Bio-Produkte zu erweitern. Zwischen den Küchenleitungen aus den beiden Bio-Musterregionen werden zusätzlich gemeinsame Bezugsmöglichkeiten und Abnahmemengen koordiniert.

Bis jetzt hätten die Stiftung KBZO, das CJD und die Liebherr-Kantine die DGE-Zertifizierung erreicht. Die Küche des KBZO und die Liebherr-Kantine hätten zudem bereits die Bio-Zertifizierung in der Tasche.

Weitere Infos zum Projekt sind auf der Homepage der Bio-Musterregion Biberach unter www.biomusterregionen-bw.de/biberach und www.biomusterregionen-bw.de zu finden.