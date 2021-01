Mehr Auszubildende im Handwerk im Kreis Ravensburg

Trotz Corona haben 2020 insgesamt 743 junge Menschen im Kreis Ravensburg eine Handwerksausbildung begonnen. Wie die Kreishandwerkerschaft Ravensburg mitteilt, sei das ein Plus von 23 zum Vorjahr und ein positives Signal gegen den allgemeinen Trend im Krisenjahr.

Die guten Zahlen im Kreis kommen nicht von ungefähr, meint Franz Moosherr, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Ravensburg, laut Pressemitteilung: „Unsere Innungen und ihre Ausbildungsbetriebe dürfen stolz darauf sein, denn sie kümmern sich mit großem Engagement um die Nachwuchsgewinnung.“ Dazu gehöre die Mitorganisation und Präsenz bei den Handwerker Games, die beliebte und erfolgreiche Nachwuchsveranstaltung der Kreishandwerkerschaft Ravensburg. „Seit 2017 bieten wir Schülerinnen und Schülern der 8. Klasse das spielerische Kennenlernen des Handwerks an. Das schlägt sich dieses Jahr in den gestiegenen Ausbildungszahlen nieder, denn jetzt sind die Jugendlichen in das Alter für die Ausbildung gekommen“, so Moosherr.

Der Zuwachs sei auch auf die Präsentation des Handwerks auf den Bildungsmessen zurückzuführen. So läuft derzeit das digitale Format der Bildungsmesse Ravensburg unter https://virtuelle.bildungsmesse-rv.de/, bei der die Kreishandwerkerschaft Ravensburg an ihrem virtuellen Infostand für Fragen rund um die Handwerksausbildung zur Verfügung steht.

„Einen Anteil am Zuwachs hat sicher auch die Einführung des Bachelor Professional, für die wir uns auf politischer Ebene stark gemacht haben. Damit wurde Anfang 2020 die Meisterqualifikation der akademischen Ausbildung gleichgestellt und ein weiterer attraktiver Baustein für die Handwerkerkarriere geschaffen“, so Moosherr mit Verweis auf den Anteil der Abiturienten unter den Auszubildenden, der mit jetzt 15,8 Prozent ebenfalls gestiegen sei.