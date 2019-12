Mehr als nur Brautkleider

Bei der Hochzeitsmesse „Ewig Dein“ haben alle, die vor dem Ja-Wort stehen, eine enorme Auswahl, teilen die Veranstalter mit. Das gelte auch für ihre Verwandten und Planungshelfer, Freundinnen und Freunde. Mit rund 90 Ausstellern ist die Messe die größte in der Region, heißt es weiter in der Ankündigung. Präsentiert werden Brautkleider und Hochzeits-Locations, Schmuck und Schminke, Dekoration und Delikates. Die Messe ist am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Januar, von 11 bis 18 Uhr in der Oberschwabenhalle geöffnet.

„Heiraten ist wunderschön – aber es ist auch Arbeit. Wer heute heiratet, hat lange Checklisten“, wird Johanna Göring, die Projektleiterin der Messe „Ewig Dein“ zitiert. Rundum schön soll die Feier sein, romantisch und vor allem individuell. „Viele planen mindestens ein Jahr lang“, so Göring. Wie der besondere Tag werden soll, dazu findet man auf der Ravensburger Hochzeitsmesse „Ewig dein“ viele Anregungen. „Man sieht es nicht nur auf Fotos, sondern man kann anfassen, ausprobieren und vergleichen. Vor allem gibt es persönliche Beratung. Von Leuten, die sich auskennen.“ Auf der „Ewig dein“ könne man viele Dienstleister aus der Region persönlich kennenlernen.

Und es gibt eine Premiere: Zwischen den Modenschauen wird die Bühne zum Schauplatz einer Talkshow. Dieses Jahr gibt es erstmals den „Wedding Talk“: Die Ravensburger Hochzeitsplanerin Christina Geiger wird zur Moderatorin und plaudert täglich um 13 und 15.30 Uhr mit verschiedenen Ausstellern über wichtige Hochzeits-Themen.

Ein gutes halbes Dutzend Brautmodenläden versammelt sich zur Messe mit Schleiern, Reifröcken und Schuhen. Haarmode und Schminken sind ebenfalls Themen der Messe, kann man der Ankündigung entnehmen. Vier Herrenausstatter sind mit dabei und zeigen, wie sich der Bräutigam von heute in Schale schmeißen kann. Wedding-Planner bieten ihre Dienste an. Zahlreiche Locations stellen sich vor, darunter Schlösser, Burgen und Restaurants, - und ähnlich viele Fotografen mit ihren Gestaltungsideen. Um Torten geht es, Cocktails und Eis, Kinderprogramm und Dekoration. Auch die Musik für die Kirche und fürs Tanzbein am Abend kann man während der Messe aussuchen, so der Pressebericht.

Unter den Ausstellern, die dieses Jahr neu dabei sind, befindet sich ein liebevoll hergerichteter Hochzeits-Trabbi als Braut-Auto, ein Deko-Verleih aus dem Allgäu, bei dem man beispielsweise 150 verschiedene Vintage-Stühle mieten kann und ein österreichischer Anbieter, der einen neuen internationalen Trend aufgreift und Kinderbrautmoden anbietet – das sind Miniatur-Kleider für die Tochter der Braut oder Blumenkinder. Ein weiterer Anbieter präsentiert eine komplette mobile Alm, die man für die Feier mieten kann.

Kult ist die Hochzeits-Modenschau auf der Messe-Bühne. Dreimal täglich werden die neuesten Brautmoden auf dem Laufsteg präsentiert, jeweils um 12, 14 und 16.30 Uhr. Zum Showprogramm gehört auch ein Wiener Walzer, mit dem eine Tanzschule für ihr Hochzeitswalzer-Training wirbt, sowie eine kleine Schau mit Kinderbrautmoden.