Mehr als fünf Prozent der Ravensburger sind mit Corona infiziert

Kreis Ravensburg (vin) - Omikron schlägt voll zu: In manchen Städten des Landkreises Ravensburg sind derzeit mehr als fünf Prozent der Bevölkerung mit Corona infiziert. Das ergibt das Dashboard des Landkreises, auf dem die nachgewiesenen Fälle auf einer Karte eingezeichnet sind, die sich zusehends tiefrot färbt. Die meisten nachweislich Infizierten gibt es demzufolge in Ravensburg (2712), bei gut 50 000 Einwohnern also mehr als jeder 20. Bürger. Auch Wangen/Achberg (1609), Weingarten (1530) und Bad Waldsee (1131) liegen bei mehr als tausend Fällen. Leutkirch hat aktuell 920, Isny 597, Bad Wurzach 582 und Altshausen 530 nachweislich Infizierte.

Insgesamt vermeldet das Landesgesundheitsamt am Montag 523 Menschen, die sich binnen 24 Stunden neu mit Sars-Cov-2 angesteckt haben. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg von 1209 am Vortag auf 1268. Weitere Todesopfer sind nicht zu beklagen. Der Kreis Ravensburg liegt bei der Inzidenz damit etwas über dem Landesdurchschnitt von 1191. Experten gehen aber davon aus, dass angesichts knapper werdender Tests die Dunkelziffer immer weiter steigt. Daher wird der Blick in die Krankenhäuser noch wichtiger. Dort ist die Lage noch entspannt. Landesweit liegen derzeit 274 Covid-Patienten auf den Intensivstationen (minus 1), im Kreis Ravensburg sind es laut Divi-Intensivregister derzeit zwölf, von denen fünf invasiv beatmet werden müssen.