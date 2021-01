Mehr als die Hälfte aller Beschäftigten von Kurzarbeit betroffen

Die Arbeitsagentur blickt auf das vergangene Jahr zurück. Die Entwicklung des Arbeitsmarkts sei dabei nahezu vollständig von den Einflüssen der Corona-Pandemie geprägt gewesen, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg sei im Jahresdurchschnitt 2020 gestiegen. Im gesamten Agenturbezirk seien 15 916 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet gewesen, 4245 mehr als im Jahresdurchschnitt 2019. Das entspreche einer Steigerung von 36,4 Prozent.

Im Landkreis Ravensburg seien 5251 Arbeitslose (2216 Frauen, 3035 Männer) gemeldet worden, ein Plus von 1377 zum Vorjahr. Die Arbeitslosenquote habe bei 3,2 Prozent (plus 0,8 Prozentpunkte) gelegen, davon SGB II: 2148 Menschen, plus 318 zum Vorjahr.

Drei Tätigkeitsfelder

„Dass alles beherrschende Thema Corona hat am Arbeitsmarkt deutliche Spuren hinterlassen. Ab Mitte März hat sich unsere Tätigkeit auf drei Aufgabengebiete zusammenfassen lassen: Bearbeitung und Auszahlung von Kurzarbeitergeld, Bewilligung von Arbeitslosengeld und telefonische Kundenberatung in mehreren Hotlines“, wird Jutta Driesch, Chefin der Arbeitsagentur, in der Mitteilung zitiert.

Die Vorsitzende der Geschäftsführung betone: „Die positive Wirkung der Kurzarbeit ist enorm. Kurzarbeit hat viele Arbeitsplätze gerettet. Trotz der finanziellen Einschränkungen für viele Beschäftigte ist es besser den Arbeitsplatz zu erhalten, als arbeitslos zu werden. Dennoch kam es zu Entlassungen und einer sichtbaren Zunahme der Arbeitslosigkeit. In diesen Fällen hatte die Bewilligung und Auszahlung des Arbeitslosengeldes für uns höchste Priorität“.

Nach Rechtskreisen gegliedert gehörten 9545 zum Rechtskreis SGB III (Arbeitslosenversicherung) und 6372 zum Rechtskreis SGB II (Grundsicherung). Die Arbeitslosenquote stieg um 0,9 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent. Landesweit betrug sie 4,1 Prozent.

Jeden Tag 1,45 Millionen Euro Kurzarbeitergeld

Von März bis Dezember seien insgesamt 11 736 Anzeigen auf Kurzarbeit von Betrieben eingegangen. Darin sei für 181 886 Menschen Kurzarbeit angezeigt worden. Besonders betroffen seien Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie, des Einzelhandels sowie des Hotellerie- und Gaststättengewerbes gewesen. „Mehr als die Hälfte aller Beschäftigten in unserem Agenturgebiet war im vergangenen Jahr von Kurzarbeit betroffen. Ohne die Kurzarbeit wäre es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu umfangreichen Entlassungen gekommen,“, so Jutta Driesch. Im Durchschnitt seien jeden Tag 1,45 Millionen Euro Kurzarbeitergeld und 510 000 Euro Arbeitslosengeld ausgezahlt worden.

Zahl der Ausbildungsstellen sinkt

Im abgelaufenen Ausbildungsjahr hätten sich laut Arbeitsagentur 3450 junge Menschen (minus 563) für eine Ausbildung bei der Berufsberatung vormerken lassen. Ihnen hätten insgesamt 5412 (minus 102) offene Ausbildungsstellen gegenübergestanden. Zum Ausbildungsbeginn im September seien noch 121 (minus 55) Jugendliche ohne Lehrvertrag und 917 (minus 157) Ausbildungsplätze unbesetzt gewesen. Von allen gemeldeten jungen Menschen hätten 2006 eine Berufsausbildung oder direkt mit der Arbeit begonnen. 80 hätten sich für einen gemeinnützigen oder sozialen Dienst, 615 für eine weiterführende Schule, ein Studium oder Praktikum entschieden. 45 junge Menschen absolvieren laut Arbeitsagentur eine berufsvorbereitende Maßnahme oder eine Einstiegsqualifizierung.

Unternehmen und Verwaltungen hätten die Arbeitsagentur im Jahr 2020 über 18 219 neue, offene Stellen informiert, 9911 weniger als im Vorjahr. Im gesamten Agenturgebiet seien im Jahresdurchschnitt 5576 Stellen unbesetzt gewesen, 31 Prozent weniger als im 2019.