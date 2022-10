Ravensburg will keine weitere Sporthalle mit Flüchtlingen belegen

Aktuell sind etwa 800 Personen aus der Ukraine in Ravensburg untergebracht. Mehr als 300 sind privat untergekommen. Das sagte Sozialamtsleiter Stefan Goller-Martin in der jüngsten Sitzung des Beirats für Integrationsfragen in Ravensburg. Relativ schnell waren die Flüchtlingszahlen im Sommer gestiegen, aktuell rechne das Landratsamt mit bis zu 150 weiteren Personen pro Woche, die zunächst der Landkreis unterbringen muss, bevor die Verantwortung für die Unterbringung und Betreuung der Geflüchteten an die Kommunen übergeht, so Goller-Martin. Während die ukrainischen Flüchtlinge zu Beginn des Krieges in ihrem Land nach der Flucht nach Deutschland zunächst in den östlichen Bundesländern blieben, werden sie inzwischen auf alle Bundesländer verteilt.

Wie sieht es in den Aufnahmestellen und Notunterkünften aus?

Die Erstaufnahmestellen des Landkreises seien schon im August zu 96 Prozent ausgelastet gewesen. In Ravensburg wurde seit März die kreiseigene Burachhalle bereitgehalten. Zwischenzeitlich war schon wieder der Rückbau geplant, damit die Halle zu Schuljahresbeginn für den Sportunterricht zur Verfügung gestanden hätte, weil sie über Wochen doch nicht für die Flüchtlingsunterbringung gebraucht worden war. Dann stieg der Bedarf aber doch. Jetz ist die Halle belegt, in der 260 Personen untergebracht werden können. Auch die Stahlgruberhalle in Ravensburg habe der Landkreis mit ukrainischen Familien voll belegt.

Was plant die Stadt Ravensburg?

Ab Januar rechnet auch die Stadt mit höheren Aufnahmezahlen. Ravensburg plant zu diesem Zweck, die Unterkunft in der Schmalegger Straße zu erweitern. Die Anschaffung einer zusätzlichen größeren Unterkunft sei vorgesehen. Es soll keine weitere städtische Halle als Notunterbringung dienen, versicherte die Stadtverwaltung. Die Schulen im Stadtgebiet, so Goller-Martin weiter, seien in ihren Planungen ohnehin schon aufgrund der notwendigen Sanierung der Gymnasiumssporthalle eingeschränkt.

In der Schussentalhalle in Oberzell hat der Landkreis mit Zustimmung der Stadt eine Notunterkunft eingerichtet. Weitere Sporthallen will Ravensburg nicht zur Verfügung stellen. (Foto: Siegfried Heiss)

Als Notunterkunft bezeichnet Goller-Martin eine Sportstätte mit Feldbetten und einfachen Abtrennungen. In der Schussentalhalle in Oberzell sind auf diese Weise inzwischen Geflüchtete untergebracht, insgesamt ist dort Platz für 100 Personen. Die Eschachhalle stehe nicht mehr als Notunterkunft zur Verfügung. Der Vorteil von Sportstätten sei, dass sie ausreichend funktionierende sanitäre Anlage haben. Ravensburg wolle auf keinen Fall auf Zelte zurückgreifen.

Wer kommt und was brauchen sie?

Bei den internationalen Flüchtlingen sei der Männeranteil sehr hoch (80 Prozent). Dagegen kommen aus der Ukraine in der Mehrzahl Frauen und viele Minderjährige, in Ravensburg leben inzwischen gut 100 ukrainische Kinder und Jugendliche. Außerdem seien gute zehn Prozent der Geflüchteten Rentner über 58 Jahre, es gebe auch einen beachtlichen Anteil von Menschen mit über 70 oder sogar 80 Jahren, die um Aufnahme bitten. „Wir sind nicht gut ausgestattet, was barrierefreies Wohnen für Flüchtlinge betrifft“ sagte Goller-Martin.

Bis zu den Sommerferien gab es laut Goller-Martin zwei Vorbereitungsklassen für ukrainische Kinder mit maximal 24 Schülern. Inzwischen sind mindestens vier weitere dazugekommen. Aktuell seien alle Kinder versorgt, Räume und Lehrer stünden zur Verfügung. Wenn jedoch noch mehr Kinder dazukommen, so Goller-Martin, müsse man wohl das Angebot erweitern und „dann werden die Ressourcen knapp“. Der ukrainische Online-Unterricht sei auch wieder angelaufen, aber „der Wunsch nach sozialen Kontakten“ nehme zu und damit auch die Nachfrage nach Präsenz-Unterricht.

Wie lange planen die Menschen aus der Ukraine hier zu bleiben?

Momentan wagt niemand eine Prognose, wie lange dieser Krieg noch dauert. In einzelnen Fällen sei der Wunsch zum Bleiben geäußert worden, wie es in der Beiratssitzung hieß. Inzwischen nehme auch die mittelfristige Planung zu, viele Menschen wollten ein bis zwei Jahre bleiben. Viele rechnen jedoch mit einer baldigen Rückreise nach Kriegsende.

Gibt es noch weitere Herausforderungen?

Gremiumsmitglied Maria Weithmann (Grüne) erwähnte, ihr sei „zu Ohren gekommen, auch aus Asylhelferkreisen“, dass unter den Flüchtlingen die unterschiedlichen Leistungen, die diese erhalten, als ungerecht empfunden werden. Man sei an bundesrechtliche Vorhaben gebunden und habe keinen Ermessensspielraum, erläuterte Goller-Martin, man könne nur versuchen, die Lage zu erklären. Es gebe verschiedene Aufnahmeverfahren, die auch eine unterschiedliche Behandlung in den Ausländerämtern zur Folge habe. Während internationale Flüchtlinge beispielsweise 18 Monate in einer sogenannten vorläufigen Unterbringung des Landkreises bleiben, bevor dann die Städte und Gemeinden für sie zuständig werden, sind für ukrainische Menschen nur maximal sechs Monate vorgesehen. Auch bezüglich der finanziellen Versorgung gibt es Unterschiede. Das liege an der Einteilung der Flüchtlinge nach dem Fluchtgrund. Ein Angriffskrieg sei eine völlig neue Situation, die Beurteilungsmaßstäbe schwierig.