Mehr als 600 Notfälle in einem Jahr

Die ehrenamtlichen Helfer-vor-Ort (HvO)-Gruppen der Johanniter in der Region Oberschwaben/Bodensee wurden im Jahr 2020 zu mehr als 600 Notfällen alarmiert. Trotz einer anfänglichen Corona-Zwangspause stieg die Anzahl der Einsätze laut Pressemitteilung der Johanniter innerhalb eines Jahres deutlich an. Die Gruppen in Taldorf und Oberzell wurden 80 Mal, die Gruppe in Sickenried 70 Mal alarmiert.

Die Helfer engagieren sich neben ihrer eigentlichen ehrenamtlichen Tätigkeit im Rettungsdienst zusätzlich in den HvO-Gruppen Oberteuringen, Brochenzell/Ettenkirch, Sickenried, Oberzell, Bavendorf/Taldorf und Meckenbeuren.

Um die Zeit zwischen einem Notruf und dem Eintreffen des Rettungsdienstes so gering wie möglich zu halten, gibt es speziell ausgebildete Ehrenamtliche, die sich als „Ersteintreffende“ in den unterschiedlichen Gemeinden engagieren. Bei einem Einsatz kommen die Mitglieder mit ihrem Equipment von zu Hause, der Arbeit oder direkt aus der Nachbarschaft.

Aufgrund der Größe der Gemeinde Taldorf, gibt es jeweils eine Gruppe für Teile der Ortschaften Bavendorf und Taldorf sowie eine Gruppe für die Ortschaft Oberzell. Die Helfer wurden in den vergangenen zwölf Monaten zu mehr als 80 Notfällen alarmiert. So mussten die Mitglieder zum Beispiel zu fünf Reanimationen, vier Kindernotfällen und fünf Verkehrsunfällen ausrücken.

Eine weitere Gruppe ist für Sickenried, Torkenweiler und Teile Oberhofens zuständig. Die Helfer wurden zu mehr als 70 Notfällen alarmiert. So mussten die Mitglieder zum Beispiel zu zwei Reanimationen, zwei Kindernotfällen und zwei schweren Verkehrsunfällen ausrücken.

Da das gesamte System ist aus Spenden finanziert ist, sind die ehrenamtlichen auf Spenden angewiesen. Eine Ausstattung eines Mitglieds kostet zirka 2500 Euro. Spenden können an das Konto der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. überwiesen werden: IBAN: DE48370205000004301800, BIC BFSWDE33XXX, Verwendungszweck „Helfer-vor-Ort“.