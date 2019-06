Mehr als 600 Gläubige nehmen an Fronleichnamsprozession in Ravensburg teil

Riesige Anteilnahme hat es auch dieses Jahr wieder bei der Fronleichnamsprozession durch die Straßen der Stadt Ravensburg gegeben. Schätzungen zufolge waren es mehr als 600. Vorausgegangen war ein Gottesdienst in der voll besetzten Liebfrauenkirche, musikalisch begleitet vom Stadtorchester Ravensburg. Die Prozession wurde vom Musikverein St. Christina angeführt, Ministranten, die diesjährigen Kommunionkinder, Blutreiter, die Bürgergarde Ravensburg und viele Gläubige nahmen an der Prozession teil. Ab den Lederhaus wurde der Himmel dann von den Frauen getragen, dahinter die Schutzmantelmadonna, hinter der Monstranz Diakon Michael Wieland. Altare gab es beim städtischen Krankenhaus, an der Jodokskirche und vor dem Bruderhaus. Nach der Prozession folgte ein Hock bei der Liebfrauenkirche. Fronleichnam ist ein katholisches Hochfest, das „Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi“. Es soll die ewige Gegenwart Jesu im Sakrament der Eucharistie symbolisieren. Foto: Siefried Heiß